Poliitiline eliit kui muutuste eestvedaja

Rahvastikuajalugu on näidanud, et muutused eliidi käitumises võivad viidata ees seisvatele laiematele ühiskonnamuutustele. Mitme teadustöö järgi sai valdavalt 19. sajandil alanud demograafilise üleminekuga kaasnenud sündimuse enneolematu vähenemine alguse just eliidi hulgast ning levis siis aja jooksul lihtrahva sekka. Sama on leitud ka suremust märkimisväärselt vähendanud hügieeniharjumuste juurdumise puhul.