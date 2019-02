Kas maailmavaade loeb ka magamistoas?

Kõige enam lapsi on rahvuskonservatiivide saadikurühma liikmetel, keskmiselt koguni 3,17. Teisel kohal on fraktsioonitud (2,71), kolmandal Isamaa (2,53), neljandal Vabaerakonna (2,33) ja viiendal Keskerakonna (2,29) esindajad. Pingerea lõpus on oravaparteilased napilt taastetasemest allapoole jääva 2,04 järeltulijaga ja päris viimased sotsiaaldemokraadid keskmiselt 1,94 lapsega. On tähelepanuväärne, et mida liberaalsem on erakonna maailmavaade, seda vähem on riigikogu ja valitsuse liikmetel lapsi.