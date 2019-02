On vabade riikide murdmatu liidu...

Näiteks välisüliõpilased on pärast lõpetamist oodatud Eesti tööjõuturule ja juba praegu jääb neist lõpetamise järel siia 20 protsenti (ja IT alal koguni 50 protsenti). Ometi eeldatakse, et oma õpingute, elu ja hilisema tööga saavad nad hakkama inglise keele keeles. Eesti keele õpe pole siiani ingliskeelsetel kavadel õppivatele välisüliõpilastele kohustuslik.

On selge, et kui välisüliõpilastele jäetakse esimesest õppeaastast mulje, et eesti keele oskus pole Eestis vajalik, siis hiljem on neid raske selleks motiveerida. Ja kui eesti üliõpilased harjutatakse esimesest õppeaastast sellega, et mitmerahvuseline üliõpilaskond õpib ja suhtleb inglise keeles, siis muutub nende jaoks loomulikuks, et teisest rahvusest inimesega suheldaksegi Eestis inglise, mitte eesti keeles.