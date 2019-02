Keskerakondlik tsensuur haridusministeeriumis

Tänastel hariduse ja teaduse külgedel pidi algselt olema projekti RITA-RÄNNE raames valminud visioon ühtsest eesti koolist, kuid autorid, kellega oli juba mahtudes ja tähtaegades kokku lepitud, teatasid pärast koosolekut haridus- ja teadusministeeriumi ametnikega: «Sai selgeks, et me ei ole praegu valmis enne valimisi oma teemadega meediasse minema.» Praeguseks on ühtset kooli puudutav projekti kokkuvõte kõrvaldatud ka RITA-RÄNNE kodulehelt.