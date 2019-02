Agu Laius: omavalitsused ja kogukonnad on regionaalse arengu võti

Arengukavu on vorbitud palju, enamasti leidub neis ka regionaalseid mõtteid, kuid need jäävad ebamääraseks, kuna pole selge, kes neid ellu viib. Heal juhul luuakse toetuste saamiseks programm, mille eesmärk pole aga tihtilugu selge ega mõõdetav ning teostus on arusaamatu. Sageli sellised programmid dubleerivad üksteist ja nii killustatakse ressurssi olulise asemel paljudele pisiprojektidele. See on ametkondade huvi saada võimalikult ulatuslikult toetuse saajate tunnustust.