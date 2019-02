Võib-olla elanike äravool peatub või vähemalt väheneb, kui selleks luuakse tingimused. Linnadest minnakse elama küll väljapoole, kuid mitte kaugele, sest kõrgkultuuri ja kõrgema taseme professionaalsed teenused on kogunenud suurlinnadesse, kuna sissetulekud ja maksujõulised kliendid on seal või läheduses. Maakonnakeskused ja suuremad asulad on küll tähtsad, kuid vaid nende arendamine ei too lõplikku lahendust.