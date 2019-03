II rahvusliku kasvatuse kongressi resolutsioonis leiti, et sündimuse vähenemine muutub rahvale ja riigile saatuslikuks. «Eesti terve laps on riigi kallimaid varu ja lasterohkus terves perekonnas on kohustus Eesti riigi vastu,» rõhutati seal laste tähtsust. Sündimuse kasvuks peeti vajalikuks soodustada noorte tervete perede loomist, näiteks pakkudes neile maad või tööd riigi- ja omavalitsusasutustes. Samuti laste sündi nendesse peredesse, tasakaalustades «lasterohkusest tekkinud perekonna koormatust» ning samas kärpides «vallalisest põlvest ja lasteta abielust tingitud soodustust».