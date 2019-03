​Metsa poole kasvatus ja maavillane haridus

Eestis on hakatud teadvustama looduslähedase eluviisi olulisust, metsa ja puhta looduse väärtust – need teemad on aktuaalsed ka seoses haridusega, mis loob ja kujundab tulevikku. Paraku on meie koolides palju formaalset ning vähe kohta loomulikule, sageli ei saa kooliperel kujuneda eluterveid suhteid ning koolis ei toimugi inimeste tegelikku kohtumist.