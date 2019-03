Margit Sutrop: Paindlikud õpiteed – tulevikuhariduse suurim muutus

Praegune haridussüsteem on nagu kaubamaja, mis pakub küll mitme tegumoe ja suurusega riideid, kuid standardmõõdust väiksemal või suuremal on raske parajat leida – targem on minna hoopis rätsepa juurde. Tuleviku haridus peaks meenutama pigem rätsepaülikonna õmblemist ja arvestama, et inimesed on erinevad. Igaüks on andekas omamoodi, tugev oma alal ja õpib oma kiirusega. Selleks et haridus saaks anda igale inimesele võimaluse elada õnnelikku elu, peab see toetama iga õppija potentsiaali maksimaalset avamist ja kasutamist. Iga kooli lõpetanud noor peaks leidma oma koha ja eneseteostuse.