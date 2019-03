Eestit ei vii edasi halastamatu konkurents, vaid koostöö, usaldus ja kogukondlikkus

Eesti ühiskonna ja riigi kohta on öeldud, et areng on peatunud. Mida teha, et me jälle edasi liiguksime?

Haller: Jagan professor Ülo Vooglaiu veendumust, et areng seondub kvalitatiivse muutusega. Majanduse valdkonnas käib jutt paraku kasvust ehk kvantiteedist. Kui uut kvaliteeti ei teki, on asi halb.

Kurb näide koolist: meie haridussüsteemi seadusandlik regulatsioon on üks Euroopa parimaid. Seaduste üldosad kirjeldavad kenasti, milline peaks olema noore inimese ja õpetaja ideaalne arengukeskkond. Kuna aga seda seadustikku pole võimalik praktiliselt rakendada, siis uut kvaliteeti ei teki.

Suur hulk ilusaid ja vajalikke sõnu on reas, aga kui õpetajal on klassis rohkem lapsi, kui tal jagub võimekust, siis ei suuda ta luua iga õpilasega head usalduslikku suhet. Paljude laste anded ehk Eesti rahvuslik rikkus jääb avastamata ning võimeteks kujundamata.

Aivar Haller (57) Aivar Haller FOTO: Sander Ilvest Kolmekümne aasta jooksul olnud mentoriks paljudele tippsportlastele ja -juhtidele. Aidanud üles ehitada ettevõtteid ja organisatsioone ning toetanud nende jõudmist ühiskonnas tähelepanu väärivate tulemusteni. Euroopa Lastevanemate Liidu juhatuse liige ja haridusvaldkonna asepresident.

Exceli tabeliga ning majandusliku efektiivsuse alusel hariduse juhtimine on üks õnnetumaid näiteid sellest, kuidas bürokraat eelistab kvantiteeti kvaliteedile, ja arengust ei ole sel juhul kohane rääkida. See on aga meie valikutest tingitud ühiskonna loomulik areng, mis viib meid üha sügavamasse kriisi. Kriis aga on vajalik selleks, et tõusta taas uude kvaliteeti.

Kuidas praegust olukorda, vajadust muutuste järel näitlikustada ja kirjeldada?

Esop: Elame infoajastul, kus info väljasaatmine võib saada ainsaks eesmärgiks. Kiirustatakse, mõtestamisega ei tegeleta, süvenetakse vähem. Tuleks mitte karta seda, et kui ei kiirusta, siis oled kindlasti maha jäänud.

Paljudel teemadel ei lasta enam lihtsalt vait olla. On positiivne, et ettevõtete juhtidelt oodatakse, et nad võtaksid seisukohti ühiskondlikult tundlikel teemadel. Uuringud on ka seda ootust kinnitanud. Muidugi ei pea kõik ettevõtjad tingimata sõna võtma, peamine on ikka see, et esmajärjekorras tehtaks kvaliteetset äri.

Ettevõtja võiks teadvustada, miks ta ehitab just sellist ettevõtet ning keda ja kuidas mõjutab tema tegevus – kuidas ta saaks luua rohkem lisaväärtust oma töötajatele ja ümbritsevale elukeskkonnale. Seejärel võiks ühiskond sellist ettevõtlust soodustada!

Kas ettevõtjad vajavad koostööd avaliku sektoriga?

Esop: Vaieldakse, kas on vaja õhukest või paksemat riiki. Unustatakse ära, et meil on vaja rääkida pigem kvalitatiivsetest näitajatest.

Sellel, kuidas me asjadest räägime, on väga suur kaal. Näiteks, milline riik on tark riik ja kuidas seda saavutada? Milline ettevõtlus loob ühiskonnale väärtust ja kvaliteedi paranemist ning milline muudab ühiskonda haigemaks?