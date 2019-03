Võiks ju küsida, miks on Eesti nii paljudele riikidele usutav eeskuju. Näiteks Lääne-Balkani (endise Jugoslaavia) ja endise Nõukogude Liidu riikide seisukohast on Eesti nende omaga sarnase ajalooga riik, kelle edu iseseisvumisel ning edasisel majandusarengul osatakse enda saavutustega võrrelda. Paljude Aafrika riikide silmis oleme nendega sarnased koloniaalmineviku maharaputamise ja iseseisva riigi ehitamise poolest. Saareriikidele nii Kariibi meres kui ka Okeaanias oleme eeskuju kui väikeriik (nende jaoks isegi suur riik), kes suudab ise oma asjadega toime tulla ega vaja välist abi.