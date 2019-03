«Ma-ilm ja mõnda»: Ökosüsteemidel on mälu

Igal bioloogilisel süsteemil on ajalugu, Suurest Paugust tänapäevani. Kõigil kehadel peegeldub see ainelises koostises, liikidel on see salvestatud genoomis, kooslustel evolutsioonilises kohastumuses vaenlaste ning sõprade suhtes, ökosüsteemidel eluta keskkonna ja liikide vastastikuse mõju katkematus ahelas. Kas aga elussüsteemidel on lisaks ajaloole ka mälu? Jah, on. Ökosüsteemid võivad üsna täpselt «mäletada» sajandeid vanu aegu, kirjutavad ökoloogid Meelis Pärtel ja Kristjan Zobel.