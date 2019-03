Jaak Uibu: Eesti edu tuleb mõõta rahvastikuga

Meditsiinidoktor ja rahvatervise spetsialist Jaak Uibu (77) on aastaid väsimatu järjepidevusega juhtinud tähelepanu Eesti elujõu kidumisele ja kutsunud üles lahendusi välja töötama. Ta on kirjutanud seoses rahvatervise ja sündimusega nii ministritele, ametnikele kui ka riiklikele institutsioonidele. Ühtlasi on ta olnud osaline peaaegu kõigis taasiseseisvunud Eesti rahvastiku ja kestlikkuse teemaga seotud ettevõtmistes ning avaldanud hulgaliselt teemakohaseid artikleid, millest paljud on ilmunud just Postimehes.