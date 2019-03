Martin Ehala: Eestisse võiks jääda ka tipptasemel vene koole

Kõigepealt nõukogude sõjaväelinnakute juurde ohvitseride laste jaoks, seejärel suurte üleliiduliste ettevõtete juurde. Hardo Aasmäe on öelnud , et isetekkeline vene kool muutus Eesti haridussüsteemi institutsionaalseks osaks 70ndatel.

Nüüd oleme uuenduste algul, millega see nõukogude süsteemi pärand lakkab olemast. Eesti ja vene õppekeelega koolide ühendamist võib liialdamata nimetada sajandi kooliuuenduseks, sest see mõjutab ühtviisi kõigi õpilaste õpikeskkonda, olgu nende emakeel eesti, vene või midagi muud. Tuleb vaid loota, et poliitikud ei püüa seda saavutada kampaania korras plats-puhtaks-meetodiga.