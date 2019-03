Jüri Kõre: abielu – aeguv või ajatu?

Mis siis mõjutab või lausa ohustab eestlaste abielu, seda kõige ürgsemat institutsiooni, mis on vanem kui rahvus ja riik?

Vastust sellele küsimusele ei ole lihtne anda. Mingid mõjurid on universaalsed, puudutavad nii meid kui ka teisi rahvusi. Midagi on seotud meie Ida-Euroopa pärandiga, midagi on «meie oma».