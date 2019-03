Lea Danilson-Järg: abielu kui kvaliteedi märk

Soome peresotsioloog ja rahvastiku-uuringute instituudi juht Anna Rotkirch on öelnud, et tänapäeva kõige suurem rahvastikuprobleem on paarisuhtes olevate inimeste nappus. Kui vaadata abielu ja sündimuse trendide kokkulangemist, siis tuleb temaga kahtlemata nõustuda. Vähemalt Eesti viimase poolsajandi jooksul on korrelatsioon ilmselge.