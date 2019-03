Hariduselu juhtimine on 80 aastat ajast maas

26. veebruari Postimehes kirjutab Martin Ehala meie ühtse eesti kooli visiooni kurvast saatusest. See haakub olulisel määral ka nende tragikoomiliste protsessidega, millega enne riigikogu valimisi on tegelenud haridusministeeriumi ametnikud Ida-Virumaal, kus mitte kuidagi ei suudeta, õigem oleks öelda – ei taheta lahendada sealsete koolide õppekeele küsimust. Tegelikult on probleem palju laiem, sest õppekeelega on vahetult seotud kogu koolihariduse, kõrghariduse ja sealse kultuuriruumi arendamine ehk edasine saatus.