Eksperdid: koolid tuleks tuua riigi alluvusse

Ühtse eesti kooli loomist on nimetatud n-ö nurjatuks probleemiks, mida on raske piiritleda ja lahendada, sest tegu on pigem probleemide puntra kui selgelt määratletava üksikküsimusega. Kuivõrd olete sellega nõus ja millised on teie hinnangul ühtse kooli loomise kõige suuremad väljakutsed?