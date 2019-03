Mart Nutt: riigipiiriülene omavalitsus jääb utoopiaks

Riigipiiride ülese omavalitsuse loomise ees on nii palju praktilisi, õiguslikke ja poliitilisi probleeme, et tegelikult ei ole see idee teostatav. Eeskuju otsimine Ahvenamaalt, mida pakub Igor Gräzin, ei ole pädev, sest Ahvenamaa on üheselt Soome koosseisus ning selle eristaatust tunnustati Soome ühinemisel Euroopa Liiduga.