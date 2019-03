Margus Lepik ja Põim Kama: Walk – üks linn, kaks riiki

Walk on alati olnud avatud linn ning raudteekeskusena mänginud kaubanduse ja transpordi vallas olulist rolli. On iseloomulik, et linnal pole kunagi olnud kaitserajatisi ning kuigi Walki on mitu korda maani maha põletatud ja ikka uuesti üles ehitatud, on selle identiteet vabalinnana säilinud üle sajandite.