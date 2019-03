Peaprokurör Perling: ei ole menetlusi, mis on kusagil kapis

Kuidas avalikkusele seletada, et korruptsiooni uurimine Tallinna Sadamas võttis rohkem aega kui laevade ehitamine?

Ma jätaks kõrvale Tallinna Sadama näite, kuna see on just kohtus algav menetlus. Võtame mõne suure majandusasja. Kui leiaksime digitaalsed tõendid tundide, mitte kuudega, lüheneks menetlus oluliselt. Digitaalsus ja omaksvõtt on ka siin märksõnad. Me teeme ära tohutult mahuka töö ja võistlevas menetluses algab kõik uuesti nullist. Kui me saaks kohtus teha kompromissid seal, kus vaidlust ei ole, siis ka see aitaks kiirendada.

Suured asjad võtavad ka teistes riikides aega. Eestis on menetluste keskmine aeg alla nelja kuu. Meil registreeritakse umbes 27 000 kuritegu aastas, meil on jooksvalt 5800 kahtlustatavat. 260 inimest on kahtlustatavad rohkem kui kaks aastat. Tegemist on enamasti korduvkurjategijatega või rahvusvahelise kuritegevusega, kus oleme seotud ka teiste riikide tegevustega.