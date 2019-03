Loodus ja lootus

Alljärgnevalt eristan loodust ja inimest, kuigi see lahutamine on kunstlik. Just ebaloomulik «lahku kasvamine» on paljude praeguste hädade põhjus – ammu enam ei oota me looduselt armuande, vaid võtame ise. Kui need kaks on nüüd lahus, siis võiks küsida, kas viimasena sureb loodus või lootus meie tsivilisatsiooni kestmisele.