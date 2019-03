Et selline tragöödia ei peaks korduma

Arenenud maailmas on üldiselt aru saadud, et abordi keelamine või kättesaadavuse piiramine ei lahenda tegelikult ühtegi probleemi, vaid pigem põhjustab tragöödiaid ja kannatusi. Leitud on, et likvideerida tuleks põhjused, mitte aga üritada keelata tagajärgi. Just nimelt põhjustele tuleks keskenduda ka Eestis.