Läbi puhastustule

Sandra: Eks katsetel ole nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi. Tore on see, et õpilased saavad end proovile panna ja oma tulemusi teiste noortega võrrelda. Samas tekitavad katsed kindlasti palju pinget ja ärevust ning on õpilastele koormaks. Sõbrad, õpetajad ja vanemad panevad pinge peale, sest loodavad, et noorel õnnestub ehk mõnda eliitkooli sisse saada. Mina tunnen, et olen kohustatud katsed läbi tegema, kuna keegi ei suuda uskuda, et minusugune viieline õpilane võib-olla ei tahagi uhkesse linnakooli sisse saada. Seega lähengi lausa nelja kooli katsetele.