Kaasava hariduse kaalukaim õigustus on asjaolu, et nõrgema tausta või võimetega õpilaste edasijõudmine on koos eakaaslastega tavaklassis õppides parem kui eraldi. Seda seost on näidanud mitu uuringut, sealhulgas hiljutine Centari uuring kaasamise tulemuslikkusest Eesti koolides.