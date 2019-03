Seltsimees küüditaja, te lähete kohtu alla!

Neil päevil möödub 70 aastat märtsiküüditamisest – suurimast massirepressioonist Eesti lähiajaloos. Kurba juubelit meenutades on paras aeg üle vaadata, mida me praegu sellest kuriteost üldse teame ja mida mitte. Mida riik on teinud kurjategijate tuvastamiseks ja karistamiseks ning tasub ka mõelda, kas ja mida peaksime sellest õppima.