Viimastel aastakümnetel on selgunud, et peamiselt määrab elurikkuse ära liigifondi suurus. Koosluse liigifondi moodustavad sellised liigid, mis on evolutsiooni käigus kohastunud elama just seda tüüpi keskkonnas ja on samas ka levimiskaugusel olemas. Liigifond moodustub seega pika aja jooksul, ühelt poolt evolutsiooni, teiselt poolt ühest kohast teise levimise ning naabritega läbikäimise tulemusena.