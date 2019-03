Küsimuse ajend on arutelu selle üle, kes ja kuidas vastutab maailmas kliimamuutuse, ületarbimise ja looduskeskkonna kahjustamise eest ning milline roll ja vastutus on selles Eesti riigil. Riikidevaheline vastutus on keeruline mõiste ja selles kokku leppimine, näiteks ÜRO raames, on määramatult aeglane. Seni, kuni juristid mõtlevad, kasutan juhust näidata, kuidas asi keskkonnateadlasele paistab.