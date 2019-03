Bernd Neugebauer – mees, kes lõpetas Saksamaal suured lageraied

Bernd Neugebauer on Saksamaa metsamees, kelle pere on pärast Teist maailmasõda taasmetsastanud peaaegu pool Saksamaad. Tal on õnnestunud taastada vihmamets Yucatani poolsaarel Mehhikos ja tal oli oluline roll suurte lageraiete lõpetamisel Saksamaal.