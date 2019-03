Avo-Rein Tereping: indiviidid või perekond, selles on küsimus

Sellest võib teha järelduse, et Eesti riik on suuteline toimima põhiseaduses soovitud viisil seni, kuni toimib selle alus – perekond. Kas ühiskonna aluseks on perekond või üksikisikutest koosnev kodanikkond, võib olla küll ühiskonnafilosoofiliste dispuutide teema, kuid idee, et just perekond on see alus, tänu millele püsib riik, on sätestatud ka paljude teiste riikide põhiseadustes.