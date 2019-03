Lea Danilson-Järg: peitusemäng laste eest hoolitsejatega

Raske on öelda, kas isad on ka tegelikult sagedamini kodus lapse juures. Nimelt on alates 1. märtsist 2018 lubatud vanemahüvitisel olles teenida kuni pooleteisekordset keskmist palka, ilma et hüvitis väheneks. Alla vanemahüvitise minimaalse määra ei vähendata aga hüvitist sõltumata lisaks teenitud tulu suurusest. Just muudatuste järel on alanud ka «koduste isade» kiire lisandumine. Senise kasvutempo jätkudes võib Eesti peagi vanemahüvitisel olevate isade osatähtsuselt Põhjamaadele järele jõuda ja mööda minna.