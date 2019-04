Eestlasest õpetajana vene koolis. Ausalt ja päriselt

Naljatades öeldakse, et Maxima on linnaosa ainus vaatamisväärsus ja et naised löövad ennast uhkelt üles ja käivad seal kleite näitamas. Omal ajal elasid siin kõige hulljulgemad mehed. Oma käitumismallide ja aumõiste, oma ettekujutusega mehesõnast ja naise korralikkusest. Olude sunnil ehitati siin üles ühiskond, milles iga kolmas istus vangis ja iga viies valvas neid.