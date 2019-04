Martin Ehala: vene kool ei ole koll

Iseenesest pole selles võõristuses midagi eriskummalist. Eesti ja vene koolikultuuril on selged ja silmatorkavad erinevused, ja kõik – nii eestlased kui ka venelased – kinnitavad, et lapsed on iseloomult erinevad. Muidugi pole siin tegu isiksusetüübi erinevusega (selles pole teadlased rahvaste vahel selgeid erisusi leidnud), vaid harilike kultuurierinevustega, mis lapsed koduses keskkonnas kasvades külge on saanud.