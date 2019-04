Martin Ehala: erinevus rikastab! Kas tõesti?

Analüüs näitas kõigepealt, et kultuuriline ja etniline mitmekesisus ei ole omavahel korrelatsioonis. On ühiskondi, mis on etniliselt suhteliselt homogeensed, nagu Prantsusmaa, kuid kultuuriliselt (st väärtuste poolest) väga mitmekesised. On ühiskondi, mis on etniliselt väga mitmekesised, nagu mitmed riigid Põhja-Aafrikas, kuid väärtuseliselt väga homogeensed (islami tõttu).

Samuti ei seostu ei kultuuriline ega etniline mitmekesisus eraldi vaadelduna suurema konfliktiohu või avalike teenuste puudumisega. Pigem vastupidi, etniliselt homogeenses, kuid killustunud väärtustega ühiskonnas on raske saavutada ühtsust, et suunata see vaenuks vähemuste vastu. Kui aga ühiskonnas on tugevad ühised väärtused, näiteks ühise religiooni näol, mida jagavad kõik etnilised rühmad, siis vähendab see nendevaheliste konfliktide puhkemise ohtu.

Olukord on teistsugune, kui ühiskonna etnilistel rühmadel on omavahel vastukäivad väärtushinnangud. Tüüpiliselt tähendab see juhte, kus samas ühiskonnas elavad etnilised rühmad erinevad teravalt oma tõekspidamiste poolest, tulenegu need siis erinevatest religioossetest põhimõtetest või puudutades suhtumist isikuvabadustesse, laste kasvatamisse ja/või kultuuritraditsioonide erinevustesse.

Vaadeldav analüüs näitas ka, et ühiskondades, kus etnilised ja väärtushinnangute piirid langevad kokku, ehk siis ühiskondades, kus etnilistel rühmadel on erinevad väärtushinnangud, suureneb rahvuskonflikti tõenäosus – kui etniliste rühmade vaheline väärtuste lahknemine tõuseb ühe standardhälbe võrra, siis suureneb konfliktioht 27 protsenti, samas väheneb avalike teenuste valik lausa 46 protsenti.

Analüüsi kokkuvõtteks väidavad autorid, et etniliste rühmade vahelised kultuurierinevused «on tugevas positiivses seoses rahvuskonflikti puhkemise ja toimumise tõenäosusega ja negatiivses seoses avalike teenustega. Seega on etnilisel jaotusel mõju konfliktile ja avalikele teenustele juhul, kui see jaotus on seotud kultuuriliste erinevustega etniliste rühmade vahel».

Uuringute tulemustest lähtudes on piisavalt alust väita, et mitmekesisus rikastab ühiskonda vaid juhul, kui seda mitmekesisust tasakaalustavad jagatud väärtused. Juhtudel, kui etnilistel rühmadel puuduvad ühendavad väärtused, on mitmekesisuses oluline ohutegur.

Eelnev analüüs näitab, et strateegiline mitmekultuurilisus, mis püüab tunnustada kõiki vähemusi just sellisena, nagu nad on, pidades igasugust tähelepanu juhtimist etnilise taustaga väärtuskonfliktidele vihakõneks ning taunides sellega igasugust survet vähemustele kultuuriliselt kohaneda, toob kaasa tõsise konfliktiohu, kui lõimumata vähemuste osakaal ületab teatud kriitilise piiri. Etniliste suhete teravnemine mitmes lääne heaoluühiskonnas näitab üsna hästi, kus see kriitiline piir asub.

Et mitte korrata Lääne-Euroopa vigu, peaks Eesti integratsioonipoliitika lähtuma taktikalisest mitmekultuurilisusest, mis seab eesmärgiks vähemuste lõimimise põhirahvusega mitmikidentiteedi kujunemise kaudu ja hoidma sisserännet tõhusa kontrolli all, et veel lõimumata vähemuste osakaal ei tõuseks kriitilise piiri lähedale.