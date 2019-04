Felika Tuul: Tartu tublid mehed tegutsevad Garaažis

Tööelust kõrvale jäädes võib inimene tunda end ebavajalikuna, sest ei leia võimalust ühiskonnaelus osaleda. Eriti puudutab see mehi, sest tihti seovad mehed oma identiteedi töötamisega. Ühiskonnas on siiani levinud hoiak, et tõeline mees peab olema edukas ja karjäärile orienteeritud perekonna ülalpidaja. Mingit nõrkust ei tohi endale lubada, muidu peetakse pehmoks.