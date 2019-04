Inimene ei peaks kunagi häbenema kahte asja: oma vanust ja seniseid saavutusi elus. Kahetsusväärselt soovitavad paljud tööjõuvahendajad salata maha oma vanuse ning juhul, kui inimene on olnud juhtival kohal, siis ka see. See on tegelikult alandav ning näitab meie tööturu arenematust ja püsimist kusagil orjaturu aegades.