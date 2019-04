Iris Pettai: mis toimub üha kuumeneval tööturul?

Meie tööturul toimuvad muudatused kiiremini kui kunagi varem. Tööhõive määr jõudis eelmisel aastal selle sajandi kõrgeima tasemeni, 68 protsendini. Töötus on langenud viie-kuue protsendini. Praktiliselt kogu tööjõuressurss on rakendatud. Hõivest väljas on veel ligi 100 000 pensioniealist inimest, samuti lapsega kodus olevad emad-isad ning nn NEET-noored (kes ei õpi ega tööta, neid on ligi 30 000).