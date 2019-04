Hoolimata juubeliaastast on viimasel ajal ilmunud rahvusvahelises meedias artikleid, mis ennustavad Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) allakäiku, laialiminekut või koguni hävingut. Ühelt poolt on mure NATO tuleviku pärast mõistetav. Julgeolekuolukord nii Euroopas kui ka terves maailmas on järjest ettearvamatum. Ebastabiilsus väljaspool NATO piire kasvab. Lisaks on selle kõige taustal palju poliitilisi tegureid, mis võivad NATO ühtsuse tõsiselt proovile panna.