«Ma-ilm ja mõnda»: Looja kiindumus mardikate vastu

Kunagi olla üks anglikaani kiriku kõrge vaimulik küsinud tuntud evolutsionisti ja biostatistiku John Burdon Sanderson Haldane’i (1892–1964) käest, mida tema kui vilunud loodusetundja võiks järeldada Jumala kohta selle põhjal, mida too on maailma loonud. Pärast lühikest viivitust vastanud Haldane: «Looja, kui Ta on olemas, tunneb «mõõdutut kiindumust mardikate vastu.» (inordinate fondness for beetles – Ülar Ploomi tõlge.)