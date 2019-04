Üks kliimamuutuste oluline põhjus on atmosfääri suurenenud CO 2 sisaldus. Kuna kliima soojenemine on iseennast võimendav (nt igikeltsa sulamisel vabaneva CO 2 ja metaani kaudu), siis võib tasakaalust välja viidud kliimasüsteemi olla võimatu tagasi pöörata. Seetõttu on kliimamuutuste ohjeldamiseks oluline kiiresti, mõne aastakümne jooksul, pidurdada atmosfääri CO 2 sisalduse tõusu. Selleks on vaja soodustada süsinikku siduvaid protsesse, leida tööstuses alternatiivseid energia- ja toormeallikaid ning vähendada tarbimist. Metsad on osalised neist kahes esimeses.