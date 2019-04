Lea Danilson-Järg: teise sambaga liitumise ränk hind

Asjaolu, et pärast kümmet pensioniaastat saab pensioniks kogunu vähem pensioni kui see, kes ei kogunud, näitab selgelt, et II sammas ei suuda I sambaga konkureerida.

Põhjus, miks see nii on, peitub selles, et II sambaga liitunu riiklik vanaduspension ehk I sammas on alati väiksem kui mitteliitunul ning iga pensionil oldud aastaga muutub liitumise tõttu kaotatud summa suuremaks. Sotsiaalmaksu arvelt lisatavat neljaprotsendilist sissemakset inimese valitud pensionifondi on reklaamitud küll n-ö riigipoolse panusena, kuid lahti on jäänud rääkimata asjaolu, et see tuleb inimese enda riikliku vanaduspensioni ehk I samba vähendamise hinnaga.