Iga kool võib ise kasvada ühtseks Eesti kooliks

Koolide tasandil on oluline suurendada avatust – kõik õpilased peaksid oma keele- ja kultuuritaustast sõltumata olema oodatud igasse kooli. Selle toetamiseks on vaja rakendada kultuuritundlikku õpetamist. See on õpetamise viis, kus võetakse arvesse õpilaste kultuurilist identiteeti, väärtustatakse seda ja põimitakse sobivates kohtades õpiülesannetesse.