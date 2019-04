Miks on ühtset Eesti kooli vaja?

Kuigi me näeme aasta-aastalt suurenemas muu kodukeelega õpilaste osakaalu eesti õppekeelega koolides, eelistavad siiski paljud vene pered vene õppekeelega kooli. Põhjus võib olla see, et suure tõenäosusega kannatab väga oluliselt tema kodukeele areng või oma kultuuriline identiteet – eestikeelne kool ei arvesta piisavalt õpilaste erineva kultuuriidentiteedi või keelelise taustaga ning on eeskätt orienteeritud eestlastele. Sellega võetakse aga ka eestlastelt võimalus saada kasu õpperühma keelelisest ja kultuurilisest mitmekesisusest – omandada paremini nii keeli kui ka kultuuripädevust ning saada seeläbi konkurentsivõimelisemaks hilisemas tööelus ja edukamaks igapäevases ühiskondlikus suhtluses.