Ühtne Eesti kool eeldab avatust mitmekesisuse suhtes

Olles samuti veendunud muutuse vajalikkuses (vt täpsemalt lisaloost) ning selleski, et see muutus peaks olema kaalukam, kui ainult õppekeele küsimus, oleme Tartu ja Tallinna ülikoolide teadlaste ning erinevate partnerite koostöös välja pakkunud esialgse visiooni ühtest Eesti koolist. Toetudes teaduskirjandusele ja Eesti olukorra analüüsile kirjeldame suunda, kuhu edasi liikuda, et kõigil Eesti koolis õppivatel noortel oleks võimalik saada hea haridus, mis on aluseks eneseteostusele ühiskonnas.