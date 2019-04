Eneken Lipp: Eesti saab uue ülesehitusega eelarve

Kulude lõikes kirjeldatud eelarve asemel koosneb 2020. aasta riigieelarve ministrite juhitavatest programmidest. See tähendab, et valitsus seab programmidele tulemuseesmärgid ja nende saavutamiseks osutavad riigiasutused teenuseid, mille kvaliteet, maht ning hind on kokku lepitud. Programmis on iga euro seotud teenuse ja eesmärgiga.