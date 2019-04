Eelarveprotsess on kummaline ja väljastpoolt nähtamatu

Riigieelarvet on peetud liiga läbipaistmatuks. Riigikogu liikmetele, eriti aga neile, kes ei kuulu valitsuskoalitsiooni, pole päris selge, mille üle nad hääletavad. Samas parlamentarism ise algaski siis, kui suveräänse kuninga rahakasutust hakkasid kontrollima seisuste esindajate kogud. Nõustamis- ja audiitorettevõtte PricewaterhouseCoopers Eesti juhtivkonsultant Tarmo Meresmaa (32) on hästi kursis riigieelarve seniste tööpõhimõtetega ning on rahandusministeeriumi töörühma koosseisus pakkunud välja tänapäeva sobivamad lahendused, et muuta eelarveprotsesse läbipaistvamaks ja kõigile arusaadavaks.