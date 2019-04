Enne nimetatud pööret vastutasid maismaal ligi kahesaja miljoni aasta vältel esmase elusaine tootmise eest peamiselt paljasseemnetaimed (valdavalt okaspuud, aga kõigil neist pole lehed sugugi okka moodi – võtame või kuulsa hõlmikpuu). Paljasseemnetaimedel ei ole õisi, on käbid. Seetõttu ei tohiks ka hariliku männi suvist väävelkollast spermitolmu nimetada õietolmuks. Tegelikult on see käbitolm, mis lendab õhus siis, kui männid käbitsevad.