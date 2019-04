Tõde ei tõuse ja vale ei vaju

Mõni muutus on toimunud küll. Enam ei kiputa suurt raiemahtu õigustama meie metsade suure juurdekasvuga. Metsastatistika peamine autor keskkonnaagentuurist Allan Sims ütles Postimehele otsesõnu, et nemad ise juurdekasvu ja raiemahu arvude võrdlemist õigeks ei pea. Sest «kõige rohkem kasvavad ikkagi juurde just keskealised metsad, aga me raiume küpset metsa». Ning et juurdekasvu «on lihtsalt rahvale hea näidata». Seni on juurdekasvu ja raiemahu võrdlus olnud keskkonnaagentuuri igakevadise uue metsastatistika tutvustamise peamine uudis. Nüüd jääb vaid oodata, kuidas hakatakse meile lähiajal näitama eelmise, 2018. aasta metsastatistikat.