Kutsehariduses tuleb võtta kurss ettevõtlusele 

Kutsehariduse ja töömaailma seos on ilmselge, kuid paraku viitega – õppimine võtab aega ja ajakulu on võrdelises sõltuvuses töö keerukusega. Tööturu praegusi probleeme kutseharidus kohe ja kiiresti lahendada aidata ei suuda, kui me neist juba eile või üleeile ei teadnud. Kas me homseks oleme paremini valmistunud?