Martin Ehala: haridus ei vasta tööturu vajadustele

Võib ju ihaldada nullkasvuga elulaadi ning tõestada ära kasumile ja tarbimisele orienteeritud majanduse hukatuslikkuse, ent evolutsiooni vastu siiski ei saa. Inimühiskonnad on läbi ajaloo omavahel tehnoloogiliselt konkureerinud, ning kes on alla jäänud, on kaotanud oma majandusliku ja vaimse vabaduse, aga sageli jäänud ilma ka poliitilisest iseseisvusest, ükskõik millises vormis see siis tollal oli.